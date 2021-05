Vier von zehn Beschäftigten sind nie im Krankenstand

Im Durchschnitt fielen pro Jahr pro Arbeitnehmer in Oberösterreich 13 bis 13,5 Krankenstandstage an, sagt Dagmar Andree, die Leiterin der Abteilung Arbeitsbedingungen der AK Oberösterreich. Wobei auch Sonn- und Feiertage als Krankenstandstage zählen. Die Krankenstände verteilen sich aber sehr ungleich.

"Acht Prozent erkranken so schwer, dass 50 Prozent aller Krankenstandstage auf sie fallen", sagt Andree. 40 Prozent der Arbeitnehmer sind innerhalb eines Arbeitsjahres hingegen nie im Krankenstand. 25 Prozent der Krankenstandstage fallen auf Muskel- und Skeletterkrankungen, 17 Prozent auf Atemwegserkrankungen. Für zehn Prozent aller Krankenstandstage sind bereits psychische Erkrankungen verantwortlich.

"Gerade in der Pandemie sind die psychischen Belastungen enorm hoch", so Andree und verweist auf Homeschooling, Homeoffice und Krankenstände, die für die verbleibenden Kollegen eine große Belastung seien. Bei psychischen Erkrankungen betrage die durchschnittliche Krankenstandsdauer rund 36 Tage. Die Corona-Pandemie dürfte bereits in den Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse für 2020 ihre Spuren hinterlassen haben. "Laut ÖGK dauerte der durchschnittliche Krankenstand bei einer Krebserkrankung 51 Tage, im Jahr davor waren es nur 42 Tage." Der Grund könnte sein, dass wegen Corona etliche Behandlungen und Untersuchungen verschoben werden mussten.

"Mich ärgern Diskussionen, in denen man so tut, als wären Krankenstände das Riesenproblem", betont AK-Präsident Johann Kalliauer. "Wenn man die Botschaft sendet, jeder Krankenstand sei suspekt, dann gehen viele Leute auch krank arbeiten." Der AK-Chef plädiert daher dafür, "die Emotionalität aus dem Thema herauszunehmen".

Ein positiver Ansatz sei, belastende psychische und physische Faktoren am Arbeitsplatz ernst zu nehmen. "Das gemeinsame Ziel sollte eine Arbeitssituation sein, die nicht krank macht", so Kalliauer. Es gebe in den heimischen Betrieben dafür auch "viele positive Beispiele".