Vier Tiere mit Blauzungenkrankheit in Oberösterreich

Nachdem im November im Bezirk Steyr-Land bereits das Blauzungenvirus Serotyp 4 festgestellt worden war, wurde nun in einem Betrieb im Bezirk Kirchdorf der Serotyp 3 (BTV-3) erstmals in Oberösterreich nachgewiesen, berichtete die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Freitag.

Vier klinisch gesunde Tiere wurden in dem Betrieb positiv auf das Virus getestet und für den Tierverkehr gesperrt, weitere Maßnahmen im Betrieb seien derzeit nicht notwendig. Sollten Tiere klinisch erkranken, müssen sie behandelt werden. Insgesamt sei der Infektionsdruck derzeit eher gering, da sich die Überträger der Krankheit - beißend-saugende "Gnitzen" - in der kalten Jahreszeit weniger stark verbreiten. Es gelte nun, diese Zeit zu nutzen, um die Bestände rechtzeitig durch Impfung vor einer Infektionswelle im Frühjahr zu schützen. Für Menschen besteht keine Gefahr. Die Krankheit, die durch Stechmücken übertragen wird, betrifft vor allem Rinder, Schafe, Ziegen und andere Wiederkäuer.

