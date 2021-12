Während Oberösterreich noch bis einschließlich Donnerstag im Lockdown verharrt, sperren in den übrigen Bundesländern heute die Geschäfte, Sport- und Kultureinrichtungen für Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter zwölf Jahren wieder auf.

Vor Einkaufsfahrten in benachbarte Bundesländer, etwa nach Amstetten, Liezen oder Salzburg, wird aber abgeraten. Der in Oberösterreich nach wie vor geltende Lockdown umfasst nämlich auch eine Ausgangssperre. Nur für unbedingt notwendige Erledigungen und zur Erhaltung der Gesundheit darf die eigene Wohnung verlassen werden. Vorweihnachtliche Einkaufsfahrten zählen nicht dazu.

Den Einkaufsbummel mit einem Kaffeehausbesuch zu kombinieren, ist auch in Oberösterreichs Nachbarbundesländern noch nicht möglich: Gastronomie und Hotellerie werden heute lediglich in Vorarlberg und Tirol sowie im Burgenland aufsperren. Die übrigen Bundesländer folgen im Gleichklang mit Oberösterreich am Freitag, Wien sogar erst am 20. Dezember. Die Nachtgastronomie bleibt überall noch längere Zeit geschlossen.

Der Besuch beim Friseur steht nur Geimpften und Genesenen offen. In allen Innenräumen braucht man eine FFP2-Maske. Und in praktisch jedem Freizeitbereich ist wieder eine Kontaktdaten-Registrierung erforderlich.

Klein ausfallen müssen bis auf Weiteres Hochzeiten, Geburtstagsfeste oder Weihnachtsfeiern: In Innenräumen dürfen sich bei derartigen Veranstaltungen maximal 25 Personen treffen. Wer der Kälte trotzt, kann 300 Gäste laden. Bei Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen – egal ob Kultur- oder Sportevents – sind 2000 Personen in geschlossenen Räumen zugelassen, outdoor das Doppelte. Sportanlagen, Indoor-Spielplätze, und Schwimmbäder öffnen mit 2G-Regel ebenfalls wieder. (lebe)

