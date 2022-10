Vier Tage lang auf der Suche nach der Berufung

Wer noch unsicher ist, was seine berufliche oder schulische Zukunft betrifft, kann noch in dieser Woche einen Einblick in mehr als 1000 Ausbildungswege bekommen. Die von den OÖNachrichten präsentierte Messe "Jugend & Beruf" findet von Mittwoch, 5. Oktober, bis Samstag, 8. Oktober, auf dem Welser Messegelände statt.

In den Hallen 20 und 21 wird sich eine Rekordzahl an Ausstellern den jungen Besuchern vorstellen: An den 311 Infoständen sind unter anderem Lehrbetriebe, Unternehmen, Schulen und Universitäten vertreten.

Lehrlingsmangel im Bundesland

Die Rekordzahl an Ausstellern liegt nicht zuletzt am Lehrlingsmangel in Oberösterreich, mit Ende August waren 2315 Lehrstellen unbesetzt. "Auf einen Lehrling kommen aktuell drei offene Stellen", sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP). Die jungen Leute könnten sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen.

Es sei wichtiger denn je, junge Menschen über ihre vielfältigen Berufschancen zu informieren, sagt die Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ), Doris Hummer. "Gerade jetzt, da Oberösterreichs Betriebe händeringend Arbeitskräfte suchen, darf kein Talent verloren gehen." Vonseiten des Veranstalters, der Wirtschaftskammer Oberösterreich, werden rund 80.000 Besucher erwartet. Zudem gibt es auch weiterhin die digitale Messe, auf der sich Arbeitgeber online vorstellen.

Einen Einblick in das Berufsleben eines Journalisten können Besucher am Stand Nummer 196 in der Halle 21 erhalten: Dort präsentieren sich die OÖNachrichten. Ab 10 Uhr werden dort am Mittwoch und am Freitag auch die OÖN-Trainees den Besuchern Rede und Antwort stehen.

Mehr Informationen zur Messe unter www.jugendundberuf.info