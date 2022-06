Vier Personen in Notlage am Traunsee gerettet

Ein 14-Jähriger ruderte am Donnerstag mit einem Stand-up-Paddle im Traunsee, wobei der Wind den Buben weit vom Ufer abtrieb. Als er in der Mitte des Sees war, wurde die Wasserrettung zu Hilfe geholt. Die Einsatzkräfte brachten ihn sicher an Land.

Kurz darauf wurden die Beamten auf ein Schlauchboot aufmerksam, in dem eine Polin (19) und zwei Kinder saßen. Das Boot wurde ans Ufer gebracht, die Frau gab an, ebenfalls durch den starken Wind und die Wellen in die Mitte des Traunsees getrieben worden zu sein.