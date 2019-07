Vier Männer gingen gemeinsam auf Einbruchstour

Am 20. und am 25. Mai 2019 hatten vorerst unbekannte Täter zwei Einbrüche in eine Firma im Bezirk Linz-Land verübt. Bei beiden Einbrüchen wurde Werkzeug gestohlen, beim zweiten Einbruch wurde zudem ein Firmenfahrzeug entwendet. Die Täter zwängten jeweils ein Tor der Firma auf und verschafften sich so Zutritt. Mit einem angemieteten Pritschenwagen wurden große Mengen des Werkzeuges verladen und gestohlen.

Bei ersten Ermittlungen durch die Polizei Enns konnten Videoaufzeichnungen gesichert werden bzw. fiel in der zweiten Tatnacht ein in Tatortnähe abgestellter Pritschenwagen auf. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen und es konnte ein 49-Jähriger als erster Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Aufgrund mehrwöchiger Überwachungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der EGS OÖ konnten die weiteren Mittäter, ein 48-Jähriger, ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck und ein 42-jähriger Welser, ausgeforscht und das Beutelager sowie weitere Straftaten ermittelt werden.

Von der Staatsanwaltschaft Steyr wurden für die vier Beschuldigten Festnahmeanordnungen und Durchsuchungsanordnungen übermittelt. Am 17. Juni wurden der 49-Jährige, der 48-Jährige und der 25-Jährige festgenommen und mehrere Durchsuchungen vorgenommen. Dabei konnte der Großteil des Diebsgutes in einer angemieteten Garage im Bezirk Schärding sichergestellt werden. Auch das gestohlene Firmenfahrzeug konnten im Bezirk Schärding

gefunden und sichergestellt werden. Vom 25-Jährigen wurden Teile des Diebsgutes in ein Vereinsheim im Bezirk Ried im Innkreis gebracht. Diese Gegenstände konnten bei einer Durchsuchung nicht gefunden werden.

Der 42-jährige Beschuldigte wurde am 24. Juni 2019 nach seiner Rückkehr vom Urlaub festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten neben Diebesgut auch Marihuana und eine Schrotflinte samt Munition sichergestellt werden. Gegen den Welser besteht ein aufrechtes Waffenverbot.

Der 49-Jährige, der 48-Jährige und der 42-Jährige zeigten sich umfassend geständig und befinden sich in der Justizanstalt Garsten. Der 25-Jährige zeigte sich nicht kooperativ.

