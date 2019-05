Vier Hilfsprojekte mit Ploier-Preis ausgezeichnet

Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vom Land und der Diözese Linz verliehen, die Preise überreichten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bischof Manfred Scheuer.

Gewürdigt wurde heuer die gebürtige Schwertbergerin Schwester Klara Maria Falzberger vom Orden der Oblatinnen des Heiligen Franz von Sales, die seit 1997 in Ecuador lebt und als Regionalobere für Ecuador und Kolumbien wirkt. In den Schulen des Ordens werden rund 5000 Schüler unterrichtet.

Schulen und Straßenkinder

Ebenso geehrt wurden Maria Karoline Mayrdorfer-Muhr, Gabriele Schaller und Sandra Chinnery für ihr "Projekt 33 – In Würde leben", das sich für Frauen mit geburtsbedingten Fistelerkrankungen in Nepal einsetzt, Brigitte Elsener, Obfrau des Vereins "Sasia – Support a school in Africa", die Bildungsinitiativen in Benin unterstützt, und Martin Berndorfer, der in Bolivien das Straßenkinder-Projekt "Maya Paya Kimsa" gegründet hat.

Porträt über Preisträger Martin Berndorfer auf »Seite 42.

