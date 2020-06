Vier Feuerwehren bei Brand in Ansfelden im Einsatz

Ein Abfallcontainer beziehungsweise eine Mülltonne im Nebengebäude eines Mehrparteienwohnhauses hat in der Nacht zu brennen begonnen.

Ersten Informationen zufolge dürften vermutlich Reste von Grillkohle beim Entsorgen noch zu heiß gewesen sein. Die Hausbewohner konnten den Brand bereits mit einem Feuerlöscher eindämmen und schützten mit einem Gartenschlauch die angrenzende Hausfassade.

Die Einsatzkräfte der vier alarmierten Feuerwehren konnten den Brand rasch endgültig löschen. Verletzt wurde niemand.

Neuerlicher Brand in Asten

In Asten wurden Einsatzkräfte in der Nacht auf Montag zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Objekts alarmiert. Der Bauernhof war zum Glück nicht unmittelbar vom Brand betroffen sondern hauptsächlich ein etwas abgelegener Holzstoß. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Bereits mehrmals kam es in diesem Bereich zu ähnlichen Brandeinsätzen, die Polizei ermittelt.

