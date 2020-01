Das Blaulicht, das die Dunkelheit in den schmalen Straßen von Silberberg erhellt, gehöre hier schon beinahe zum Alltag. "Ich seh’ sie immer durch das Fenster, wenn sie bei mir am Haus vorbeifahren." Viermal waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die der Nachbar meint, während er von seinem Balkon aus auf das Grundstück nebenan deutet, in den vergangenen acht Tagen im beschaulichen Ortsteil von Hargelsberg (Bezirk Linz-Land). Immer an derselben Adresse.