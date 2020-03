Viele milde Fälle, aber 19 Landsleute liegen im Spital

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, betrug am Freitag in Oberösterreich bereits fast 440.

Überwiegend verläuft die Infektionskrankheit mild, vor allem bei jüngeren Menschen ohne Vorerkrankungen. So wie bei einem Ehepaar aus dem Bezirk Linz-Land, mit dem die OÖN am Freitag sprachen. Beide (Ende 30 bzw. Mitte 40 Jahre alt) klagten über leichtes Fieber, Durchfall und "Kurzatmigkeit", die sich etwa beim Stiegensteigen im Haus einstelle.

Doch es gibt auch schwerere Fälle. So befanden sich mit Stand Freitagabend 18 Oberösterreicher im Spital, eine Person musste auf der Intensivstation versorgt werden. Tödlich kann die Infektionskrankheit vor allem bei alten bzw. und immungeschwächten Menschen mit Vorerkrankungen verlaufen. Vier Patienten sind laut den Angaben des Landes bereits wieder genesen.

OÖN-TV-Kompakt:Strenge Corona-Regelungen verlängert

14 Todesfälle in Österreich

Oberösterreich zählte bis zum Freitag weiterhin ein Todesopfer: jene junge, seit Jahren an Diabetes erkrankte Frau (27), die plötzlich auf der Intensivstation verstorben war. Am Freitag erhöhte sich die Zahl der österreichweiten Todesfälle auf 14. In Niederösterreich starben eine 96-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann. Auch der Wiener Krisenstab zählte am Freitag zwei neue Opfer: zwei Männer, 76 und 93 Jahre alt, beide hatten sich schon in einem schlechten Allgemeinzustand befunden. Auch im Burgenland gab es einen ersten Corona-Toten. Der Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf wurde 73 Jahre alt.

Corona-Hotspot bleibt Tirol

Der Corona-Hotspot in Österreich bleibt Tirol mit 550 Infizierten. Allein in Innsbruck sind mehr als 120 Menschen erkrankt. In Wien wurden knapp 330 Fälle gezählt, in Graz 84. Linz hielt am Freitag bei 67 Fällen. Der Bezirk mit den meisten bestätigten Infektionen in unserem Bundesland war am Freitagabend der Bezirk Urfahr-Umgebung mit 68 Infizierten. Auch in den Bezirken Linz-Land (46 Fälle) und Perg (42) sind die Zahlen vergleichsweise hoch. (staro)

