Viele kuriose Fälle in den überfüllten Notaufnahmen

LINZ. Die Grippewelle und die Semesterferien, in denen viele niedergelassene Haus- und Facharztpraxen urlaubs- und krankheitsbedingt geschlossen sind, führen derzeit zu einem regelrechten Ansturm auf die Ambulanzen und Notaufnahmen in oberösterreichischen Spitälern. Allein am vergangenen Montag suchten in der Notfallambulanz der Barmherzigen Schwestern Linz gezählte 312 Patienten Hilfe im Krankenhaus – an Spitzentagen zählt man dort üblicherweise rund 250 Menschen.