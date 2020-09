"Viele Kunden stehen frühmorgens auf und bedanken sich bei mir"

Jeden Morgen wandelt Austrägerin Janet Exner auf den Spuren eines amerikanischen Zeitungsjungen aus dem 19. Jahrhundert. Am 4. September 1833 wurde Barney Flaherty als erster Zeitungsausträger der Welt angestellt. Ihm und aller aktiven Zusteller zu Ehren wird morgen der Internationale Tag der Zeitungsausträger gefeiert. Ein Tag, dem gerade in Zeiten der Coronakrise eine ganz besondere Bedeutung zukommt. "Viele Kunden sind in letzter Zeit frühmorgens aufgestanden und haben sich bei mir bedankt, dass auch in der Coronazeit ihre Zeitung verlässlich zu ihnen kommt", sagt Janet Exner.

530 Zeitungen in fünf Stunden

530 Zeitungen trägt die 53-Jährige aus Altmünster täglich in Laakirchen, Gmunden und Ohlsdorf aus, etwas mehr als fünf Stunden braucht sie dafür. Für die Mutter eines sechsjährigen Sohnes der ideale Beruf. "Ich bin frühmorgens unterwegs und kann mich den ganzen Tag um meinen Sohnemann kümmern", sagt Janet Exner. "Am Abend gehe ich zur selben Zeit wie er ins Bett und wenn ich in der Früh heimkomme, kann ich gemeinsam mit ihm in den Tag starten." Die gebürtige Deutsche hatte schon in Leipzig Zeitungen ausgetragen, ehe sie 2009 nach Österreich kam. Sechs Jahre später begann sie bei der OÖMedienlogistik zu arbeiten. Für sie steht fest: "Nie wieder werde ich etwas anderes tun. Hier bin ich mein eigener Chef."

Haben auch Sie Interesse an einem Job als Zeitungsausträger? Dann melden Sie sich unter bewerbung@ooemedienlogistik.at

