"Viele Eltern sind schon sehr angespannt und gereizt"

Schulschließungen, Homeschooling, neue Sicherheitsmaßnahmen in Klassen: Das abgelaufene Schuljahr war für Eltern und deren Kinder belastend. Im OÖN-Interview spricht der Präsident des Landesverbandes der Elternvereine öffentlicher Pflichtschulen in OÖ, Helmut Hodanek, über mögliche Streiks und warum er das Tragen von Masken in Klassen ablehnt.

OÖN: Ein außergewöhnliches Schuljahr liegt hinter uns. Was waren die größten Herausforderungen für Eltern und Schüler?

Helmut Hodanek: Viele Eltern arbeiten in Teil- oder Vollzeit, nun mussten daheim die Aufgaben der Schule erledigt und der Stoff vertieft werden. Zusätzlich kam die Betreuung der Kinder am Nachmittag sowie der familiäre Bereich wie etwa Kochen, Haushalt dazu. Das alles hat die Mütter und zum Teil auch die Väter an den Rand der Belastbarkeit gebracht.

Mit welchen Problemen wurden und werden Sie seitens der Eltern hauptsächlich konfrontiert?

Vor allem als die Schulen kurz vor den Ferien vorzeitig geschlossen wurden, ist mein Telefon heiß gelaufen. Dabei drehte sich alles um die große Angst der Eltern, weil niemand wusste, was passiert. Dazu kamen die Sorge um die Betreuungssituation sowie der Umstand, dass aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der Schulen der Bildungsstandard nicht gehalten werden kann.

Das plötzliche Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Schule, das Entfallen des Turnunterrichts oder auch das Abstandhalten in der Pause: Auch die Kinder waren von den Maßnahmen direkt betroffen. Wurde ihnen da zu viel zugemutet?

Die Situation war auch für sie extrem herausfordernd. Schon alleine die Tatsache, dass sie aufgrund der Masken bei ihrem Lehrer plötzlich keine Emotionen mehr erkennen konnten, belastete die Kinder. Daher lehne ich künftig das Tragen von Masken in der Klasse ab. Stattdessen könnten bei einem Verdachtsfall die Schüler der betroffenen Klasse ein kindergerechtes, transparentes Face Shield tragen.

Was darf aus Ihrer Sicht im kommenden Schuljahr keinesfalls mehr passieren?

Eine derart extreme Situation, wie wir sie im März hatten, als es plötzlich hieß, wir sperren auch alle Schulen zu. Denn dadurch gab es Fälle, wo Kinder regelrecht vergessen worden sind: Viele konnten etwa keine Aufgaben machen, weil ihre Eltern keinen Internetanschluss für den PC haben. Wichtig für die Zukunft ist, dass jeder Schüler zu Hause gleich ausgestattet ist.

Und was wird passieren?

Sollte es erneut zu einem Lockdown kommen – was ich nicht hoffe –, werden sich Eltern das nicht mehr gefallen lassen, weil viele schon sehr angespannt und gereizt sind. Dann wird es Streiks geben.

Was bräuchte es, um eine derartige Extremsituation zu vermeiden?

Dass die Eltern von Beginn an eingebunden werden. Dazu fordere ich, dass die Schulen auch in Notfällen für jene Kinder offen bleiben, die zu Hause nicht betreut werden können. Denn es gibt eine Schulpflicht, die eingehalten werden muss.

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at