Viele Anzeigen nach Party in Wochenendhaus

ROHRBACH. Eine mehrtägige Feier von sieben Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren in einem Wochenendhaus in St. Johann am Wimberg (Bezirk Rohrbach), auf der bereits Ende März Alkohol und Suchtmittel konsumiert wurden, hatte weitreichende Folgen: So hatte sich ein 15-jähriger Linzer plötzlich das Moped eines Freundes geschnappt und war damit gegen einen Leitpflock geprallt. Ohne den Unfall zu melden, kehrte er zur Party zurück. Tags darauf attackierte ein 18-Jähriger plötzlich seine Freunde.

Daraufhin versetzte ihm ein 15-Jähriger Faustschläge, wodurch der 18-Jährige schwer verletzt ins Spital gebracht werden musste. In den Nachtstunden verursachte dann ein Besucher (18) erneut einen Unfall mit einem Moped, ohne diesen zu melden. Zwei der Burschen zündeten nur wenige Tage später in Linz-Urfahr Altpapiertonnen an. Der Brand griff, wie berichtet, auf die Fassade des ehemaligen Kunstuni-Gebäudes über. Die Jugendlichen werden angezeigt.