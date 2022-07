In den kommenden Tagen wird es auch in Oberösterreich zunehmend wärmer. Am Mittwoch sind Temperaturen bis zu 35 Grad zu erwarten. Verantwortlich dafür ist das Hitzehoch "Jürgen", das West- und Mitteleuropa Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad beschert und auch auf Österreich Einfluss hat.