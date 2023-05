Video: Nächste Wolfssichtung in Linz-Land

Auch in Holzhausen wurde am Wochenende ein Wolf gesichtet.

"Ich bin mir eigentlich zu 100 Prozent sicher, dass es ein Wolf war", sagt Jäger Gerald Jungmeier im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Ein Hund riecht und bewegt sich anders. Das Tier, dass ich gefilmt habe, hat sich ganz zielstrebig und in gleichem Tempo bewegt. Ein Hund würde anders reagieren, wenn Rehe in der Nähe sind", so der Kirchberg-Theninger. "Wenn man mit einem angeleinten Hund spazieren geht, würden Rehe die in der Nähe sind, sofort weglaufen. Wie man am Video sieht, sind die Rehe aber ganz ruhig geblieben". Gefilmt hat Jungmaier die Tiere an der Grenze zu Pasching während seines Abendansitzes.

Wie schon bei der Sichtung in Leonding/Zaubertal im Februar wird aufgrund der Größe und des Verhaltens vermutet, dass es sich um ein Jungtier handelt.

Dritte Wolfssichtung seit dem Wochenende

Auch in Oberndorf (Gemeinde Oftering) sowie in Holzhausen soll es in den vergangenen Tagen zu Wolfsichtungen gekommen sein. Fotos davon wurden bereits zahlreich in den sozialen Medien geteilt.

