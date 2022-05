Video: Maibaum stürzte beim Aufstellen um

Dieser Tag wird den Mitgliedern der Lambacher Feuerwehr noch lange in Erinnerung bleiben. Beim traditionellen händischen Aufstellen des Maibaums vor dem Feuerwehrdepot, stürzte der geschmückte Baum um und prallte mit voller Wucht auf den Boden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Video davon wurde gestern Abend bereits hunderte Male per WhatsApp verschickt.

"Der Baum hätte nur mehr einen kleinen Schubser gebraucht, dann wäre er gestanden", sagt der Lambacher Kommandant Andreas Baumgärtler im Gespräch mit den OÖN. Doch stattdessen rutschten die Florianjünger mit den "Stellgabeln" ab und der Baum krachte zu Boden. Durch einen Sprung zur Seite konnten die Mitglieder der FF Lambach noch Schlimmeres verhindern. "Genau da wo der Baum am Boden aufgeschlagen ist, stand vorher noch ein Schaulustiger, den wir weggeschickt haben", sagt der Kommandant.

Da nur der Wipfel des Baumes zerstört wurde, wurde nach einer kurzen Besprechung beschlossen, den Baum rund drei Meter abzuschneiden und nochmals aufzustellen - diesmal per Kran. "Auch die Kränze waren nur leicht verbogen", sagt Baumgärtler. "Während wir den Baum zum zweiten Mal aufgestellt haben, hat mein Handy schon die ganze Zeit vibriert und Bekannte haben mir bereits das Video zugeschickt", so Baumgärtler, der sich, wie auch die älteren Kameraden, an einen derartigen Vorfall in der Vergangenheit nicht erinnern kann. "Das Wichtigste ist aber, dass keinem etwas passiert ist", sagt der Kommandant.

