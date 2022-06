Video: Fahrradbote verirrte sich auf die A7

Verwunderte Blicke hat ein Fahrrad-Kurier am Donnerstagabend auf der Autobahnauffahrt Linz-Zentrum auf sich gezogen: Augenscheinlich seelenruhig fuhr der Lieferando-Bote auf seinem orangen E-Bike von der Unionstraße auf die Mühlkreisautobahn in Fahrtrichtung A1 und Bindermicheltunnel auf.

Der Essenslieferant dürfte seinem Navigationssystem gefolgt sein. Dieses schlug ihm offensichtlich den "schnellsten Weg" vom Lieferando-Stützpunkt in der Coulinstraße über die Waldegg- und Unionstraße auf die A7 vor. Ein Video der kuriosen Szenen verbreitet sich derzeit viral in sozialen Medien und liegt auch den OÖN vor:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

(Video: Peter Fuchs, Headdress)

Der Macher des Videos verständigte sofort die Polizei, die ausrückte, um den verirrten Radfahrer von der Autobahn zu lotsen. Laut den Kommentaren auf Facebook dürfte es nicht das erste Mal gewesen sein, dass sich ein Fahrradbote auf die A7 verirrte.

Lokalisierung: Hier fuhr der Fahrradbote auf die Mühlkreisautobahn auf

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es, wie berichtet, erst kürzlich in Tirol: In Innsbruck hatte sich ein radelnder Essenslieferant auf die stark befahrene Tiroler Inntalautobahn (A12) verirrt. Den Beamten erklärte er, dass es für ein Umdrehen bereits zu spät gewesen sei, als er bemerkt hatte, wo er sich eigentlich befinde. Bei der Abfahrt Innsbruck Mitte - also die nächstgelegene Ausfahrt - schaffte es der Radfahrer wieder von der Autobahn abzufahren. Ein Organmandat wurde verhängt, hieß es damals von der Exekutive.

Aus dem Archiv: Bei jedem Wetter sind sie unterwegs und bringen Menschen ihr Essen: Die Radboten auf ihren E-Bikes sind immer in Eile. Die OÖNachrichten haben eine Mitarbeiterin für eine Schicht begleitet