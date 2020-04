Video: Begleitschutz für "Osterhasen" auf der Westautobahn

Da staunten die beiden Asfinag-Mitarbeiter Michael Huber und Peter Ramsauer nicht schlecht: Als sie am Samstag auf der Westautobahn zwischen Mondsee und Thalgau unterwegs waren, entdeckten sie einen Hasen, der auf der leeren Fahrbahn Richtung Wien hoppelte. Sie reduzierten das Tempo und leisteten dem flotten, aber ungewöhnlichen Verkehrsteilnehmer Begleitschutz. "Keine Sorge: Meister Lampe ist nichts passiert, er hat nach kurzer Zeit einen Haken geschlagen und die A1 wieder verlassen", heißt es von der Asfinag. Zuvor wurde sein Ausflug aber noch mit der Kamera festgehalten:

Die verkehrsberuhigten Autobahnen locken scheinbar nicht nur Tiere, sondern auch Raser, an. So haben die weitgehend leeren Straßen am Samstag mehrere Lenker zum Schnellfahren verleitet. Eine Zivilstreife der Polizei stoppte am Vormittag einen 31-jährigen Flachgauer, der auf der Westautobahn zwischen Mondsee und Thalgau mit 225 km/h unterwegs gewesen war.

Ein 40-jähriger Deutscher wurde auf der Tauernautobahn (A10) bei Salzburg Süd mit 195 km/h geblitzt. Er habe sich vom schönen Wetter und der freien Autobahn zum Schnellfahren hinreißen lassen, gab er gegenüber der Polizei an.

Viel weniger Verkehr

Durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ist der Verkehr massiv zurück gegangen. So hat sich der Pkw-Verkehr auf der Stadtautobahn bei Salzburg beispielsweise um zwei Drittel verringert, der Lkw-Verkehr um 20 Prozent, sagte Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) Mitte der Woche. Auch in Vorarlberg ist der Autoverkehr in der zweiten März-Hälfte um rund zwei Drittel zurückgegangen.

Laut Daten des Navigations- und Telemetrie-Anbieters TomTom sei der Autoverkehr in Wien um gut die Hälfte gesunken, vor allem die Verkehrsspitzen in der Früh und am späten Nachmittag und frühen Abend seien weggefallen, das treffe auch auf Graz, Linz und Innsbruck zu.

Auch der US-Internetkonzern Google hat am Freitag Analysen veröffentlicht, die zeigen, wie sich die Bekämpfung des Coronavirus auf die Mobilität der Menschen auswirkt. Für Österreich ist wie erwartet ein deutlicher Rückgang der Besuche an Arbeitsstätten, an Haltestellen und Bahnhöfen sowie in Restaurants, Geschäften und Parks zu sehen. Im Gegenzug bleiben mehr Menschen zuhause.

