"Verzweifelt flehen sie nach einem Arzt, bis der Tod sie erlöst"

Es sollte ein brütend heißer Tag werden. Auf beiden Seiten lagern Truppen in der Stärke von je 150.000 Mann. Dort, wo heute der trockene, zartgelbe Lugana-Wein produziert wird, wenige Kilometer südlich des Gardasees, stehen sich vor 160 Jahren – am 24. Juni 1859 – österreichisch-habsburgische Truppen auf der einen Seite und französische sowie italienische Truppen auf der anderen Seite gegenüber.

"Um fünf Uhr früh flogen die ersten Kugeln ins Lager herein", berichtet Hans Riedlsperger, Soldat und Bauernsohn aus Leogang, in seinem Kriegstagebuch. Auf einem Frontverlauf von fast 20 Kilometern geht die Schlacht hin und her. Zuerst werden Gewehrsalven abgeschossen, dann folgt oft der Kampf Mann gegen Mann mit dem Bajonett. "Wir standen den ganzen Tag im Feuer und hatten nichts zu essen und zu trinken", schreibt Riedlsperger. "Höchstens wenn man in der Geschwindigkeit eine kotige Feldlacke erwischt." Am Abend geht ein gewaltiges Gewitter nieder. Bei den Österreichern funktioniert der Nachschub nicht. Sie blasen zum Rückzug, verwundete Kameraden – von Bajonetten verstümmelt – bleiben auf dem Schlachtfeld. "Ein herzzerreißender Anblick", schreibt Riedlsperger.

Am Ende sind laut zeitgenössischen Berichten rund 40.000 Mann tot. Der Großteil stirbt nicht sofort, sondern geht in den Tagen danach qualvoll zugrunde – an Wundbrand, Infektionen und anderen Folgen unversorgter Verletzungen.

Eine Reise zu Napoleon III.

Der Genfer Bankierssohn und Geschäftsmann Henry Dunant ist 31 Jahre alt, als er am Abend des 24. Juni nahe des Schlachtfelds – in Castiglione delle Stiviere – eintrifft. Sein Besuch ist eigennützig: Er hat geschäftliche Interessen in Algerien und erhofft sich Unterstützung durch Kaiser Napoleon III., der die französischen Truppen befehligt.

Zum Gespräch mit dem Kaiser wird es nie kommen. Napoleon III. ist schon weitergezogen, als Dunant nach Castiglione kommt. Was der Schweizer dort in den nächsten sechs Tagen erlebt, wird ihn aber nachhaltig prägen.

Das Leid der Verwundeten veranlasst Dunant gemeinsam mit den Frauen von Castiglione, Versorgungsstationen in den Kirchen der Kleinstadt einzurichten. "Tutti fratelli – alles Brüder" lautet das Motto: Die Soldaten werden ungeachtet ihrer Herkunft behandelt. Für viele kommt die Hilfe dennoch zu spät. "Verzweifelt flehen sie nach einem Arzt, sie werfen sich in Zuckungen hin und her, bis schließlich der Starrkrampf eintritt oder der Tod sie erlöst", schreibt Dunant im Buch "Eine Erinnerung an Solferino", das 1862 erscheint. Er entwickelt darin die Idee einer freiwilligen Verwundetenpflege und reist durch ganz Europa, um für die Idee zu werben.

Mit Erfolg: 1863 gründet sich in Genf das "Internationale Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege". Etliche Staaten unterstützen das Anliegen, eine weiße Armbinde mit Rotem Kreuz wird als Erkennungszeichen festgelegt. Die Organisation hat bald ihre erste Bewährungsproben. Im deutsch-französischen Krieg 1870/71 folgen die ersten Großeinsätze.

So rasant das Rote Kreuz wächst, so wenig erfolgreich verläuft das Geschäftsleben Dunants. Sein Algerien-Abenteuer wird ein ökonomisches Desaster. Mit einem gewaltigen Schuldenstand muss Dunant 1867 Konkurs anmelden.

In der großbürgerlichen Genfer Gesellschaft ist er erledigt, seinen Sitz im Internationalen Komitee des Roten Kreuzes muss er zurücklegen. "Dunant lebt daraufhin einige Jahre in Paris", sagt Historiker Christian Rohr. Der gebürtige Welser ist Professor an der Universität Bern und dem oberösterreichischen Kreuz seit seiner Zivildienstzeit eng verbunden. "Dunant übernachtete auf Parkbänken, zugleich wurde er aber auch von der französischen Kaiserin Eugénie empfangen, um an einer Konvention zum Seekrieg mitzuarbeiten."

1887 kehrt Dunant in die Schweiz zurück. Von seiner Familie erhält er zu diesem Zeitpunkt eine kleine Apanage. In der Öffentlichkeit ist Dunant weitgehend in Vergessenheit geraten. 1895 stößt der Journalist Georg Baumberger im Appenzell auf Dunant und seine Geschichte. Die "Wiederentdeckung des Gründers des Roten Kreuzes" macht europaweit Schlagzeilen. 1901 erhält Dunant für sein Lebenswerk den ersten Friedensnobelpreis.

„Denen zu helfen, die in Not sind, ist und bleibt unsere Aufgabe“

Oberösterreichs Rot-Kreuz-Präsident Walter Aichinger über die heutigen Herausforderungen der Hilfsorganisation

Mehr als 13,6 Millionen Freiwillige sind heute weltweit für das Rote Kreuz bzw. den Roten Halbmond (in islamischen Ländern) tätig. Allein in Oberösterreich leisten 22.000 freiwillige und 2000 hauptberufliche Mitarbeiter Dienst.

Oberösterreichs RotKreuz-Präsident Walter Aichinger war dieser Tage aus Anlass des 160. Jahrestags der Schlacht mit einer Rot-Kreuz-Delegation aus Oberösterreich in Solferino.

Oberösterreichs Rot-Kreuz-Präsident Aichinger beim RK-Denkmal in Solferino Bild: RK/Hartl

Die Aufgaben des Roten Kreuzes haben sich in den vergangenen 160 Jahren erweitert. Zum einen sind Rot-Kreuz-Mitarbeiter weiter bei Konflikten oder Naturkatastrophen im Einsatz. Gerade in Österreich und Deutschland zählt aber auch der Rettungdienst zu den Kernaufgaben. Mit 16 Bezirks- und 87 Ortsstellen in Oberösterreich hat das Rote Kreuz ein enges Netzwerk der Hilfe im Bundesland. Dazu kommen die Pflegedienste, der Blutspendedienst und vieles mehr.

OÖN: Herr Präsident, vor 160 Jahren führte bei Henry Dunant die Hilflosigkeit der verwundeten Soldaten bei Solferino zur Idee des Roten Kreuzes. Was sind die heutigen Herausforderungen für das Rote Kreuz?

Walter Aichinger: Denen zu helfen, die in Not sind. Das ist und bleibt unsere Aufgabe. Ob wir jetzt bei gesundheitlichen Problemen helfen oder in der Krisenintervention oder der Armutsbekämpfung tätig werden. Dieser Teil unserer Arbeit verstärkt sich zunehmend: Leuten, die aus irgendwelchen Gründen am Rand der Gesellschaft stehen, eine Stütze zu geben, sodass sie irgendwann wieder einmal aus eigener Kraft ihr Leben führen können.

Was kann ein Besuch in Solferino vermitteln?

Jenen Ort zu besuchen, an dem die Idee zum Roten Kreuz entstanden ist, ruft noch einmal in besonderer Form den Spirit des Roten Kreuzes hervor – und holt die vielen Aspekte, die zur Gründung dieser Organisation geführt haben, aus der Erinnerung hervor.

Was hat sich bei Ihnen rund um die Darstellung der Schlacht persönlich am stärksten eingeprägt?

Das Schicksal der Zivilbevölkerung. Zum einen während der Kampfhandlungen, zum anderen auch in den Jahren danach, als die Bauern in der Gegend laufend Knochen in den Äckern fanden. Viele der Soldaten, die in der Schlacht den Tod fanden, wurden ja gar nicht bestattet. Die Schrecken des Krieges sind heutzutage in unseren Breiten nur noch schwer vorstellbar. (mst)