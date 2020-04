Bei Schützenmeister Manfred Weitgasser läuft derzeit das Telefon heiß: "Es rufen den ganzen Tag Jäger an, die sich noch vor Beginn der Jagdsaison am 1. Mai einschießen und ihre Waffe kontrollieren lassen wollen." Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen müssten nun aber viele Jäger auf spätere Termine vertröstet werden, sagt Weitgasser, der als Schützenmeister am Landeshauptschießstand "Auerhahn" in Linz-Kleinmünchen für die jagdlichen Geschicke zuständig ist.