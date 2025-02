Verzögert, verschleppt, bekämpft: Neue Donaubrücke Mauthausen kommt nicht vom Fleck

Etwa 22.000 Fahrzeuge rollen Tag für Tag über die Donaubrücke in Mauthausen. Sie ist nicht nur die wichtigste Verbindung des Unteren Mühlviertels zur Westautobahn, sondern verbindet auch den Wirtschaftsraum Perg/Schwertberg mit jenem im Ennshafen, in St. Valentin bis nach Steyr. "Sie ist unsere Lebensader", sagt Johannes Hödlmayr, Seniorchef des Logistikunternehmens Hödlmayr mit Sitz in Schwertberg und Sprecher des Vereins "DoNeuBrücke".