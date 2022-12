Verzichten Sie für das Klima auf ein Feuerwerk?

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zu Mitternacht ist die Feinstaubbelastung zehnmal so hoch, wie am Nachmittag des Silvestertages. Diese Werte präsentierte zuletzt das Land Oberösterreich. Die Feinstaub-Partikel könnten tief in die Lunge eindringen. Darüber hinaus seien illegalen Böllern oft giftige Metallverbindungen beigemengt. Empfohlen werden Licht- und Lasershows.

Nicht nur das Feinstaub-Argument wird oft ins Treffen geführt. Auch für viele Tiere sind die Feuerwerke ein enormer Stressfaktor. Und für Menschen zum Teil ein Sicherheitsproblem. Da 2020 Feuerwerke gänzlich verboten waren und auch 2021 nur in sehr eingeschränkten Umfang stattgefunden haben, wird heuer davon ausgegangen, dass viele es buchstäblich krachen lassen wollen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit geht daher auch davon aus, dass es mehr Pyrotechnik-Unfälle geben wird. Finger und Hände sind am gefährdetsten, vor allem Blindgänger werden immer wieder unterschätzt.

Mehr zum Thema:

Mehr zum Thema Wels Bad Schallerbach verzichtet heuer auf das Feuerwerk BAD SCHALLERBACH. Im Tourismusort wird es nach der pandemiebedingten Pause auch heuer kein Spektakel zu Silvester beim Winterdorf geben. Bad Schallerbach verzichtet heuer auf das Feuerwerk

Autor Barbara Eidenberger Leiterin Online-Redaktion