Verwirrung über Gesundheitsatteste für Pendler aus Deutschland

Informationen über angeblich notwendige Gesundheitsbescheinigungen verunsichern Pendler im Grenzraum zu Deutschland. Auch Innviertler Mediziner sind irritiert. Die Wirtschaftskammer in Österreich und die Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau relativieren: Die aktuelle Regelung in Österreich und Deutschland sehe keine verpflichtenden Gesundheitsatteste vor.

Die Informationslage ist offenbar anders: "Seit einigen Tagen kommen unzählige Anrufe von Pendlern, die in Deutschland leben, sie bräuchten für die Grenzpassage ein ärztliches Gesundheitsattest, das nicht älter als vier Tage sein darf." So schildert ein Mediziner aus dem Bezirk Ried im Innkreis die angespannte Situation, die im Grenzraum für viele Pendler herrscht. Betroffen sind zahlreiche Arbeitnehmer in grenznahen Innviertler Großbetrieben, die diese Atteste vorlegen sollten. Das sei derzeit absolut unmöglich, so der Arzt im Gespräch mit den OÖNachrichten. Atteste für gesunde Menschen auszustellen, sei zurzeit nicht machbar, es würde im Moment eine Verschwendung wertvoller Ressourcen darstellen.

Anfragen im Minutentakt

"In den vergangenen Tagen sind Anfragen im Minutentakt bei uns in der Praxis eingelangt", sagt der Mediziner. Er ist Gemeindearzt einer Gemeinde im Bezirk Ried mit Großbetrieben und war verstärkt mit Anfragen konfrontiert. Er verdeutlicht, warum er keine Atteste ausstellen könne: "Diese Bescheinigungen dürfen nicht älter sein als vier Tage, das heißt, wir müssten zwei Mal pro Woche eine Testung durchführen. Es braucht auch eine gewisse Zeit, bis das Testergebnis vorliegt, und wenn eine Person zum Zeitpunkt des Tests virenfrei war, kann das einen Tag später wieder anders sein – diese Vorgangsweise wäre völlig wertlos, eine Bestätigung würde nicht viel helfen."

Pendlerkarte ist mitzuführen

Gesundheitsatteste würden nur von privat einreisenden Personen verlangt, so die aktuelle Information der Wirtschaftskammer-Außenhandelsstelle Deutschland. Das gelte nicht für den Pendler-Berufsverkehr. Auch die Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau dementiert, dass Gesundheitsatteste ausdrücklich für den Pendler-Berufsverkehr erforderlich seien.

Von der Wirtschaftskammer Ried heißt es auf OÖN-Anfrage: "Wir empfehlen, dass die Arbeitnehmer ihre Pendlerbestätigung mitführen und die Pendlerkarte, die vom Arbeitgeber ausgestellt werden kann, hinter die Windschutzscheibe zu stecken, damit die Grenzkontrolle beschleunigt werden kann", sagt der Rieder WKO-Bezirksstellenleiter Christoph Wiesner. Dies gelte aber nur für den Grenzverkehr zu Deutschland.

