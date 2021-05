Verwirrung im Grenzgebiet: An möglicher Änderung wird mit Hochdruck gearbeitet

Die Verwirrung im Grenzgebiet ist groß. Darf man nun nach Deutschland fahren oder nicht? Das fragten sich viele Bewohner des Grenzgebietes, die Telefone liefen bereits am Mittwochvormittag in den OÖN-Redaktionen im Innviertel heiß. Gestern noch überwog die Freude über die unerwartete Nachricht: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündeten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, dass es ab heute wieder möglich sei, im jeweils anderen Land einkaufen zu gehen und Freunde zu besuchen. Die Freude über den unerwarteten Vorstoß war aber nur von kurzer Dauer, denn so wie angekündigt, ist es nicht.

Zwar hat das bayerische Gesundheitsministerium die Einreise-Quarantäneverordnung für den kleinen Grenzverkehr erlassen, wonach Personen, die sich bis zu 24 Stunden in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder für bis zu 24 Stunden in den Freistaat Bayern einreisen, von der Quarantänepflicht ausgenommen sind. Auf österreichischer Seite gibt es derzeit aber noch keine vergleichbare Einreiseerleichterung. "Das bedeutet, dass die 'alte' Einreiseverordnung in Österreich noch gültig ist und auch so vollzogen wird", sagt Harald Sörös, Ressortsprecher des Innenministeriums. Einreisende müssen also eine zehntägige Quarantäne antreten. Bis die Verordnung nicht geändert wird, ändert sich auch im Hinblick auf die Kontrollmaßnahmen (vorerst) nichts. Krisenstabsleiterin Carmen Breitwieser ersucht daher vor allem die Bewohner im Grenzgebiet, dringend von Einkaufsfahrten ins Nachbarland abzusehen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz habe heute mitgeteilt, dass das Gesundheitsministerium zur Stunde an einer möglichen Änderung der Einreisebestimmungen, analog zu den bayerischen, arbeitet, sagt Sörös. Dies kann bedeuten, dass in den kommenden Tagen diese ungleiche Situation an den Grenzen zu Deutschland angepasst wird. "Es gibt allerdings natürlich keine Garantie dafür. Ansonsten gilt der Stichtag 19. Mai", so der Sprecher des Innenministeriums. David Furtner, Pressesprecher der Polizei Oberösterreich, möchte die aktuelle Situation nicht kommentieren. Die Polizei sei lediglich das ausführende Organ.

Über den Umstand, dass auf österreichischer Seite noch keine neue gesetzliche Regelung für den kleinen Grenzverkehr zwischen Österreich und Bayern vorliegt, ist Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer verärgert. Während Bayern bereits die Quarantäne-Regelung aufgehoben hat, herrschte heute an der Grenze zwischen Oberösterreich und Bayern Verwirrung und teils Ratlosigkeit:

„Von medialen Ankündigungen haben die Pendler/innen nichts. Was es braucht, sind rasche und verlässliche Regelungen. Ich erwarte mir vom zuständigen Gesundheitsministerium, dass unverzüglich eine neue Verordnung erarbeitet wird.“