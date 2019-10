Verwertung von 40.000 Tonnen Plastikabfall

Rund 70 Mitarbeiter sind in der im Ortsteil Breitbrunn gelegenen Zentrale der "Energie AG Umwelt Service GmbH" beschäftigt. Geläufig ist das Gebäude vielen als AVE-Zentrale, die im Jahr 2014 umbenannt wurde. 23 Mitarbeiter sind für die Sortierung des über den Gelben Sack sowie über die Gelbe Tonne entsorgten Haushalts-Plastikmülls zuständig. Während dieser über Sortierstraßen transportiert wird, werden zunächst falsch entsorgte Stoffe maschinell und mechanisch aussortiert.

In einem Trommelsieb erfolgt schließlich die Sortierung der unterschiedlichen Materialien in insgesamt drei verschiedene Größen. Der Rest wird in der Folge in Metall- und Leichtverpackungen für die thermische und die stoffliche Verwertung getrennt.

