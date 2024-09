Verunreinigtes Trinkwasser nach Überflutungen: 13 Gemeinden betroffen

In Niederösterreich gibt es laut Landesregierung derzeit noch in elf Kommunen Trinkwasserprobleme.

Die Böden lassen sich mit einem Kaffeefilter vergleichen. Wenn nach und nach Wasser von oben hinein tröpfelt, lässt es sich gut filtern. Schüttet man jedoch eine ganze Kanne über den Filter, so hält er höchstwahrscheinlich nicht stand. Ähnlich wirkte sich der Starkregen aus, der sich Mitte September über Oberösterreich ergossen hatte. "Dadurch kam es bei einigen Wasserversorgungsanlagen zu Einschwemmungen von Oberflächenwasser. Dies führt dann oft zu bakteriellen Verunreinigungen", sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne).

Lesen Sie auch: Attersee fast zur Gänze wieder freigegeben für die Schifffahrt

"Eine Sicherheitsmaßnahme"

In mehreren Orten traten Probleme mit der Trinkwasserqualität auf. Gemeldet wurden unter anderem Trübungen, Färbungen, auffälliger Geruch oder Geschmack. Die Probleme konzentrieren sich nicht auf bestimmte Regionen, sondern verteilen sich quer durch das Bundesland. Betroffen sind etwa Ortschaften im nördlichen Mühlviertel bis in den Raum Steyr.

Insgesamt galt gestern Vormittag für rund 9200 Bewohner aus 13 Gemeinden ein sogenanntes Abkochgebot (siehe Infokasten). Auch der Wasserversorger des Gymnasiums Dachsberg im Hausruckviertel riet dringend dazu, kein Wasser aus der Leitung zu trinken.

Dort, wo abgekocht werden muss, sei das Wasser nicht zwingend ungenießbar, wurde seitens der Trinkwasseraufsicht des Landes Oberösterreich betont. Einige Laborergebnisse stünden noch aus. Die meisten Wasserversorger der betroffenen Orte würden vorsichtshalber zum Abkochen raten, da Verunreinigungen befürchtet werden. Dazu gehört Großraming im Bezirk Steyr-Land. Dort wurden 1900 Bewohner angehalten, das Leitungswasser "mindestens drei Minuten abzukochen" oder vorübergehend Alternativen wie Mineralwasser zu verwenden – auch beim Zähneputzen. "Das ist vor allem eine Sicherheitsmaßnahme. Nur aus einem Ortsteil waren die Wasserproben auffällig", sagt Bürgermeister Günther Großauer (VP). Über das Wochenende wurden alle Leitungen gereinigt und das Wasser mit Chlor behandelt.

Starkregen möglicher Grund für Verunreinigungen

Gestern wurden noch einmal Proben abgegeben. Großauer rechnet mit einem Ergebnis bis morgen, Donnerstag, und geht davon aus, dass dann zumindest für einen Großteil der Großraminger Entwarnung gegeben werden kann. In St. Oswald bei Freistadt war es schon gestern so weit: Hier ist noch ein kleines Gebiet mit etwa 50 Einwohnern betroffen, der restliche Ort kann das Wasser wieder normal nutzen. Anfangs waren 1400 Bewohner betroffen, die von der Wassergenossenschaft versorgt werden. In der Nachbargemeinde Gutau (Bezirk Freistadt) hingegen muss im ganzen Ort noch abgekocht werden. Man warte noch die letzten Ergebnisse von Proben ab, hieß es von der Genossenschaft.

Verunreinigungen seien laut Trinkwasseraufsicht nicht nur bei offensichtlich überfluteten Wasserversorgungsanlagen, sondern – aufgrund der starken Regenfälle – etwa auch bei Quellfassungen und Brunnen abseits von Überflutungsgebieten möglich.

Lesen Sie auch: Unwetter: Intensive Aufräumarbeiten in Niederösterreich dauern an

Angenommen wird, dass der Starkregen der vergangenen Woche die Verunreinigungen verursacht hat. Landesrat Kaineder machte gestern bei einer Pressekonferenz erneut auf die Bedeutung des Hochwasserschutzes aufmerksam. Eine Vorsorge seien gesunde Böden. "Ein Quadratmeter kann bis zu 200 Liter Wasser aufnehmen", sagt er. Das entspricht ungefähr jenen Mengen, die zuletzt gefallen sind.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nicole Oirer Nicole Oirer

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.