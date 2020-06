Versuchte Vergewaltigung Verdächtiger gesucht

Einen Sex-Attentäter sucht die Polizei nach einer versuchten Vergewaltigung am 26. Mai in Vöcklabruck. Dringend tatverdächtig ist ein Mann, der gegen 1.30 Uhr im Wartebereich des Bahnhofsgebäudes geschlafen hatte, wie Bilder aus der Überwachungskamera im Bahnhofsbereich zeigen.

Als der Unbekannte sein späteres Opfer – eine 18-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck – sah, verfolgte er dieses. Der Mann begrapschte die Frau am Oberkörper und am Gesäß. Bei einer Bushaltestelle stürzte die 18-Jährige, und der Täter versuchte die Frau zu vergewaltigen. Passanten wurden auf die lauten Schreie der Frau aufmerksam, daraufhin flüchtete der Täter. Die Staatsanwaltschaft Wels gab nun die Fotos des mutmaßlichen Sex-Täters aus der Überwachungskamera frei. Hinweise sind erbeten an die Polizei Vöcklabruck: 059133 4160. Auffällig sind großflächige Tätowierungen an beiden Unterschenkeln des Mannes, die auf den Bildern der Überwachungskamera sichtbar sind.

