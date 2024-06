Verschlüsse für Radschuhe: Die Mondseer haben den Dreh raus

Der umgebaute Prielhof am Hang über Mondsee mit Blick auf Schafberg und Drachenwand ist, was man landläufig unter einer Traumlage versteht. Es ist der Europa-Sitz von BOA. Drinnen tut sich eine Welt auf, in der sich alles insbesondere um Schuhe dreht – oder vielmehr um deren Verschluss.