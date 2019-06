Das wäre an sich nichts Ungewöhnliches, doch das Paar hatte seit 2010 um das Recht gerungen, nicht eine Ehe, sondern eine Eingetragene Partnerschaft eingehen zu dürfen. Diese „Ehe light“ war aber von Beginn an nur homosexuellen Menschen zugänglich, was das Paar nicht verstehen konnte: „Heiraten wollten wir nie“, sagt Ratzenböck. „Die Eingetragene Partnerschaft ist von ihrer Ausrichtung her viel partnerschaftlicher.