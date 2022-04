Verordnungsentwurf: 64 Fischottern soll es an den Kragen gehen

Vor 30 Jahren war der Fischotter noch auf der Liste der bedrohten Säugetierarten in Oberösterreich. Inzwischen gibt es rund 640 Tiere im Land.

Für die einen ist der Fischotter ein liebens- und vor allem schützenswerter Flussbewohner, für die anderen ein gieriges Raubtier, das Fischteiche und Flüsse leerräumt.

Für Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) ist der "günstige" Erhaltungszustand des Fischotters im Bundesland besonders erfreulich: "Die Population hat sich stabilisiert, der Fischotter ist mittlerweile flächendeckend und in angemessener Zahl in Oberösterreich zuhause", sagte Langer-Weninger auf einer Pressekonferenz Anfang Februar.

Liest man den Verordnungsentwurf ihres Ressorts "betreffend die vorübergehende Ausnahme von der Schonzeit für Fischotter", scheint diese Freude inzwischen etwas nachgelassen zu haben. Laut Entwurf soll es "zur Abwendung erheblicher Schäden an Gewässern und zum Schutz anderer wildlebender Tiere" den Fischottern in Oberösterreich im kommenden Jahr an den Kragen gehen. Der Entwurf sieht vor, dass 64 Fischotter im Jahr 2023 "entnommen" werden dürfen. Das entspräche in etwa der erwarteten Zunahme der Population im kommenden Jahr. Eine Möglichkeit der Entnahme ist laut dem Entwurf, dass die Tiere "mit Langwaffen bejagt und getötet werden".

Bei den oberösterreichischen Grünen stößt diese Verordnung auf Unverständnis. "Wir werden uns das sehr genau ansehen", sagt Landtags-Abgeordneter Rudi Hemetsberger. "Es muss geklärt werden, ob es keine anderen Lösungen, wie zum Beispiel Schutzzäune um Teichanlagen, gibt." Grundsätzlich sehen die Grünen aber auch das rechtliche Vorgehen des Agrar-Ressorts kritisch. "Die Entnahmen müssten auf den Einzelfall abgestimmt sein und nicht pauschal verordnet werden", sagt Hemetsberger. "Es ist aus meiner Sicht höchst fraglich, ob eine solche Verordnung, sofern sie rechtlich bekämpft würde, überhaupt halten kann." Noch bis 28. April läuft die Begutachtungsfrist der Otter-Verordnung. (hip)