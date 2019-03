Vermisster Steyrer tot gefunden

STEYR. Jener 44-jährige Mann, der seit zwei Wochen vermisst wurde, ist am Sonntag tot aufgefunden worden.

Wasserrettung, die FF Steyr und der Rettungshundedienst suchten nach dem Vermissten. Bild: Wasserrettung LV OÖ

Wie berichtet, war der 44-Jährige in der Nacht auf den 16. März nach einem Lokalbesuch mit einem Taxi auf dem Heimweg. Als der Lenker wegen einer Reifenpanne anhielt, stieg der Mann aus Wolfern unbemerkt aus und verschwand. Als die Feuerwehr Steyr und die Wasserrettung am Sonntagmorgen erneut nach ihm suchten, fanden sie seine Leiche auf einer Schotterbank in der Enns.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema