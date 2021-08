In anderem Zimmer geschlafen: "Vermisster" Radfahrer wieder da

Am ersten Tag war er nach Hause zurückgekehrt, ohne dass ihn seine Frau bemerkt hatte. Am zweiten Tag brach er erneut zu einer Fahrt auf. Dass ihn seine Gattin inzwischen als vermisst gemeldet und eine Suchaktion veranlasst hatte, dürfte dem Pensionisten, der ohne Handy unterwegs war, nicht bewusst gewesen sein. An diesem Tag hatte er allerdings wirklich einen Unfall.

Der Mann war am Sonntagnachmittag mit dem Rad losgefahren, berichtete die Polizei. Er kehrte nach Hause zurück und nächtigte von seiner Frau unbemerkt in einem anderen Zimmer. Am Montag brach er - offenbar ebenfalls ohne seiner Ehefrau Bescheid zu geben - erneut mit dem Drahtesel auf. In der Zwischenzeit war eine große Suchaktion angelaufen. Diese brachte kein Ergebnis. Allerdings kehrte der Mann am Montagabend verletzt nach Hause zurück. Er hatte einen Unfall gehabt und wurde von einem nachkommenden Pkw-Lenker heimgefahren. Der 83-Jährige wurde nach seiner Heimkehr ins Spital eingeliefert.