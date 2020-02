Vermisster Mann tot im Traunsee gefunden

ALTMÜNSTER. Nur noch tot konnte gestern Abend in Altmünster (Bezirk Gmunden) ein Mann aus dem Traunsee geborgen werden. "Der Einheimische war am Faschingsdienstag im Ort unterwegs", hieß es aus der Landespolizeidirektion. Als er gestern Früh nicht zuhause eintraf, verständigten Angehörige die Polizei. Daraufhin wurde eine Suchaktion gestartet, an der auch die Feuerwehr beteiligt war. Den ganzen Tag suchten Einsatzkräfte nach dem Vermissten. Erst gegen 18 Uhr gab es die traurige Gewissheit: Der Mann wurde leblos im Uferbereich gefunden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

