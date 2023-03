Unverhofftes Wiedersehen: Vermisster Kater tauchte nach zwei Jahren wieder auf

Bis auf das stark verfilzte Fell hätte sich Kater Maxi kaum verändert, sagt Klaus Reisinger. Seit Dienstag, auf den Tag genau zwei Jahre nach Maxis Verschwinden am 28. Februar 2021 ist der Stubentiger wieder zuhause in Asten. Von dort verschwand er damals spurlos, die Familie kontaktierte danach Tierärzte und suchte auch im Internet nach dem auffälligen Kater: Denn Maxi fehlt nach einer Amputation der Schwanz. Die Suche blieb allerdings erfolgslos und Familie Reisinger gab die Hoffnung auf ein Wiedersehen auf.

Am Dienstag, am 28. Februar 2023, brachen Klaus und Ursula Reisinger mit deren Eltern zu einer Wanderung im Raum Mauthausen auf. Dabei kamen sie an einem Reiterhof vorbei, wo die Pächterin gerade ein paar Katzen fütterte. In einer der Katzen erkannte Ursula Reisinger plötzlich ihren vermissten Maxi: Das Tier reagierte sofort auf seinen Namen lief auf das Ehepaar zu. Die Pächterin meinte, der Kater sei ihr vor sechs Wochen zugelaufen - seitdem hätte sie ihn mitgefüttert.

Die Familie hatte die Hoffnung, ihren Maxi wiederzusehen, bereits aufgegeben - dementsprechend groß war die Freude. Bild: privat

Überglücklich nahmen die Reisingers ihren Streuner wieder mit nach Hause, ein erster Check beim Tierarzt bestätigte, dass Maxi wohlauf ist. "Morgen gehen wir wieder zum Tierarzt, damit das verfilzte Fell geschoren werden kann", sagt der Katzenbesitzer.

Wo sich Maxi zwei Jahre lang aufgehalten hat, wird sein Geheimnis bleiben. "Entweder ist er unbemerkt in ein Auto gestiegen oder mitgenommen worden. Vielleicht ist er dann ausgebüxt und wollte wieder nach Hause laufen, leider hat ihm dann die Donau den Weg versperrt", vermutet Klaus Reisinger. Das Abenteuer ist nun jedenfalls vorbei und Maxi genießt wieder das weiche Sofa zuhause in Asten und die Streicheleinheiten seiner Familie.

