Vermisster Innviertler Altpfarrer tot in Salzburg gefunden

Der 82-Jährige lag in einer Wiese, Fremdverschulden wird laut Polizei ausgeschlossen. Zur Todesursache war aber nichts bekannt. Eine groß angelegte Suchaktion in der Vorwoche war am Sonntag eingestellt worden, am Montag wurde dann die Leiche des Geistlichen doch entdeckt.

Die OÖN berichtete dazu.