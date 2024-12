Vermisster Daniel S. verabschiedete sich noch von anderen Fußball-Fans: "Sehen uns am Sonntag"

Wie berichtet, war der 50-Jährige zuletzt am Freitagabend der Vorwoche am Linzer Hauptbahnhof gesehen worden. Gemeinsam mit weiteren Fußballfans war der Linzer FP-Lokalpolitiker in einem privaten Kleinbus von einem LASK-Spiel in Bosnien heimgekehrt. Mit den Worten "Pfiat euch, wir sehen uns am Sonntag" hat er sich beim Aussteigen von den Kollegen bis zum nächsten Fußballspiel verabschiedet. Das war das vorerst letzte Lebenszeichen des dreifachen Vaters.