Vermisste Frau nach Suchaktion am Mondsee tot aufgefunden

Polizisten mit Diensthunden und Feuerwehrleute mit Drohnen standen am Samstag im Gemeindegebiet von Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck) im Einsatz, nachdem eine 69-jährige Einheimische als vermisst gemeldet worden war. Der Mann der Pensionistin hatte ihr Fehlen gegen ein Uhr nachts bemerkt und zuerst selbst nach ihr gesucht. Gegen 3:45 Uhr verständigte er die Polizei, die eine Suchaktion in Gang setzte.

Suchaktion mit Drohnen

In den frühen Morgenstunden rückten auch Einsatzkräfte der Feuerwehren Hof und St. Lorenz sowie die Drohnengruppe des Abschnittfeuerwehrkommandos Mondsee zur Unterstützung an. 29 Mann standen im Einsatz, mehrere Drohnen suchten aus der Luft großflächig nach der Vermissten. Am Vormittag dann die tragische Entdeckung in der Ortschaft Hof: Die 69-Jährige wurde im Uferbereich der Zeller Ache tot gefunden.

29 Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten nach der Vermissten. Bild: AFKDO Mondsee | C. Stoxreiter

Obduktion angeordnet

Die genauen Umstände ihres Todes waren am Samstag noch Gegenstand der Ermittlungen. Vorerst ging man von einem Sturz aus. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Obduktion zur Klärung der Todesursache an. Die Angehörigen wurde von einem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz betreut.

Lokalisierung: Die Ortschaft Hof liegt unweit des Mondsees im Gemeindegebiet von Tiefgraben (Bezirk Vöcklabruck)

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper