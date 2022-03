Erfolgreiche Suche: Vermisste Berlinerin in Braunau aufgetaucht

Die deutsche Polizei bat am Mittwoch auch oberösterreichischen Medien bei der Suche nach der Frau mitzuhelfen. Sie befürchtete aufgrund des Gesundheitszustandes der Frau, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Selbstverständlich hat auch nachrichten.at die Fahndung veröffentlicht. Wenig später wurde die Abgängige gefunden. Sie wurden gestern am Abend in einem Lokal aufgegriffen. Die deutschen Behörden wurden über den Aufgriff in Kenntnis gesetzt, meldete die oberösterreichische Polizei heute.