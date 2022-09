Vermisste 53-jährige Linzerin tot in Keller aufgefunden

Der Fall war seit Verschwinden der 53-Jährigen mysteriös: Am 3. September hatte der neue Lebensgefährte der Frau, die aus Aschach an der Donau stammte und erst kürzlich zu ihrem Freund nach Linz gezogen war, sie als vermisst gemeldet. Daraufhin sei das Wohnhaus sowie der Keller mehrmals untersucht worden, hieß es am Dienstag vonseiten der Pressestelle der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Auch ein Spürhund sei damals im Einsatz gewesen. Doch die Vermisste blieb weiter verschwunden.

Als am (gestrigen) Montag erneut nach ihr gesucht wurde, habe der Suchhund dann plötzlich in einen unversperrbaren Kellerabteil des Wohnhauses angeschlagen: Dort wurde die 53-Jährige schließlich aufgefunden. Laut Polizei gebe es derzeit keine Anzeichen von Fremdverschulden, hielt eine Sprecherin fest. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.