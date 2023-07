Vermisste 12-Jährige ist wieder daheim

Die seit dem 30. Juni 2023 aus Linz abgängige 12-Jährige konnte am Samstag in Tschechien aufgegriffen werden, so die Landespolizeidirektion. Das Mädchen habe sich seit seiner Abgängigkeit bei Freunden in Tschechien aufgehalten. Eine Bekannten, die die 12-Jährige dann ebenfalls noch aufsuchte, informierte den Vater der jungen Linzerin - und dieser die Polizei. Am Grenzübergang Weigetschlag konnte das Mädchen schließlich wohlauf von Polizisten übernommen werden.

Mehr zum Thema Oberösterreich 12-Jährige seit Freitag in Linz vermisst LINZ. Die Polizei fahndet nach einer 12-Jährigen, die seit Freitag verschwunden ist. Zuletzt war sie in Linz.

