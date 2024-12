Vermisst: Von Daniel S. fehlt seit Tagen jede Spur

Gemeinsam mit Freunden hatte er zuvor am 28. November das Spiel des LASK gegen FK Borac Banja Luka in Bosnien besucht. Ein Bekannter ließ ihn nach der Rückfahrt am 29. November um 19 Uhr beim Linzer Hauptbahnhof aussteigen. Danach verliert sich seine Spur.

Am 30. November hätte er seine 11-jährige Tochter abholen sollen, als er nicht erschien, wurden seine Angehörigen stutzig. Schließlich machten sie am 1. Dezember um 21:40 Uhr eine Vermisstenanzeige bei der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof.

"Derzeit wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Das Handy ist seit 29. November 2024 ausgeschaltet", heißt es von der Landespolizeidirektion.

Personsbeschreibung: Etwa 175 cm groß, graue Haare, blaue Jeans, blauschwarzer Pullover, blauschwarze Mütze "Brix Alu", blauroter Rucksack, schwarze Tasche.

Die Polizei bittet um Hinweise.

Autor Philipp Hirsch Stv. Leiter Regionalressort Philipp Hirsch

