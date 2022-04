Vermisst: Dreijähriger suchte seine Eltern

Am Sonntag gegen 9:30 Uhr fand eine Familie in der Linzer Fuchsengutstraße bei einem Parkplatz nächst der Schörgenhubstraße einen etwa dreijährigen Buben, der sich dort allein, ohne Schuhe und bekleidet in einem grünen Camouflage Schlafanzug aufhielt. Der Junge sprach kein Deutsch, die Familie begleitete ihn Richtung Schörgenhubstraße, wo er sie zu einer Familie führte, die den Jungen allerdings noch nie zuvor gesehen hatten.

Sämtliche Abfragen in der Umgebung verliefen negativ. Kurz vor Mittag kam der aufgebrachte Vater des Buben zur Polizeiinspektion Kleinmünchen um eine Anzeige zu erstatten, nachdem er seinen Sohn bereits erfolglos zwei Stunden gesucht hatte.