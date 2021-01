Verlust sozialer Kontakte und Strukturen trifft insbesondere Jugendliche

Primar Michael Merl ist Vorstand der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters am Kepler Universitätsklinikum Linz.

Wie schlägt die Pandemie in der Jugendpsychiatrie durch?

Wir haben Jugendliche, die mit der Situation schlecht zurechtkommen, weil ihnen Tagesstruktur fehlt. Die sozialen Kontakte, die sie dort haben, sind ein wesentlicher Teil ihres Lebens.

Wie äußert sich das?

Lange schlafen, depressive Stimmungsbilder, kein Tagesrhythmus, schlechtes körperliches Befinden. Das trifft vor allem auf Jugendliche zu, die durch die familiäre Situation benachteiligt sind. Beide Eltern sind nicht daheim, die Jugendlichen sind auf sich gestellt und finden auch nicht den Zugang zu den Angeboten, die ja da sind, etwa über die Online-Schule.

Treffen die sozialen Veränderungen Jugendliche mehr als andere Bevölkerungsschichten?

Ja. Der Verlust sozialer Kontakte und der Strukturverlust treffen Jugendliche mehr. Wenn dann Einzelne aus den Systemen hinausfallen, weil sie in der Schule nicht mehr mitkommen, und es gibt niemanden, der die Jugendlichen unterstützt, sehen wir den Effekt, dass sie im jungen Erwachsenenleben schwerer Fuß fassen können. Und dann können unter Umständen Themen aufs Tapet kommen, die wir uns nicht wünschen: Suchtmittel, Drogen oder Delinquenz.

Was meinen Sie damit?

Kriminalität, Straftaten. Man sucht sich eine Peergroup, in der man ankommen kann. Und wenn daraus etwa einer sagt: "Flader’ aus dem nächsten G’schäft zehn Packerl Tschick", und man bekommt dafür Wertschätzung und sonst kriege ich keine, dann ist die Gefahr groß, dass man das auch tut.

Wie lange hält die Generation Corona die Situation aus? Manche sprechen ja schon von einer verlorenen Generation …

Von einer verlorenen Generation würde ich nicht reden, weil es ja Jugendliche gibt, die in guten sozialen Verhältnissen leben und von ihrer Persönlichkeitsausstattung her durchaus die Fähigkeit haben, das Verlorene wieder aufzuholen. In schlechten sozialen Verhältnissen besteht das Risiko, dass wir einen Teil dieser Generation in bedenkliche Sozial- und Emotionalentwicklungen hinein verlieren können.

Ihr Wunsch an Gesellschaft und Politik?

Soziale Verbände wie Sport- und Kulturvereine, Feuerwehr, Jungschar, Pfadfinder oder moderne Einrichtungen sollten mit den besten Trainern Jugendliche verstärkt umwerben. Außerdem braucht es mehr Ressourcen für niederschwellige Einrichtungen, die Jugendliche in Krisen auffangen können.