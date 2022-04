Soziologe Franz Höllinger forscht an der Uni Graz über den Wandel religiöser und familiärer Lebensformen und Wertorientierungen. OÖN: Momentan sieht es so aus, dass die christlichen Kirchen in unseren Breiten so leer wie nie sind. Eine Folge der Pandemie? Nein, es gibt einen langsamen, kontinuierlichen Rückgang seit der Nachkriegszeit. In den 50er-Jahren, ging am Land noch rund die Hälfte der Bevölkerung einigermaßen regelmäßig in die Kirche. Mittlerweile sind es vielleicht noch zehn Prozent