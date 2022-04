Ein grauer Schemen am Straßenrand erweckte am vergangenen Mittwochnachmittag die Aufmerksamkeit von Anna Grenl. Die angehende Tierärztin, die gerade im Bezirk Rohrbach ihr Praktikum macht, war mit einer Kollegin im Auto von Sarleinsbach in die Ortschaft Hühnergeschrei (Gemeinde Altenfelden) unterwegs, als sie das Tier bemerkte. "Ich war ganz baff, weil ich zuerst gar nicht glauben konnte, dass da ein Wolf neben der Straße steht", sagt Grenl.