Mit mehr als einer Stunde Verzögerung ist am Mittwoch in Linz der Mordprozess gegen drei Letten fortgesetzt worden, die in einem Linzer Hotelzimmer einen wegen Mordes bereits vorbestraften Landsmann niedergeschlagen, mit hochprozentigem Rum übergossen und angezündet haben sollen. Der Grund für die Verzögerung wurde offiziell nicht genannt.