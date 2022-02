Verletzter Kater aus Betonrohr gerettet

Das Team der Pfotenhilfe Lochen rettete den Patienten, der nun auf der Krankenstation des Tierschutzhofs versorgt wird. Er habe ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten und einen gebrochenen Schwanz, berichtet die Pfotenhilfe am Dienstag.

Doch der Kater hatte Glück. Es war am Samstagabend, als eine Autofahrerin auf der L508 bei Lohnsburg das schwer verletzte Tier mitten auf der Fahrbahn vorfand. Die Lenkerin hielt an, um den Kater in Sicherheit zu bringen. Doch dieser war offenbar so verängstigt, dass er sich in ein etwa 13 Meter langes Betonrohr verkroch. Es folgte ein Rettungseinsatz durch die Pfotenhilfe. Mithilfe von Teleskopstangen konnte der Kater aus dem Rohr geholt werden. "Es geht dem armen Kerl nicht gut, aber wir hoffen sehr, dass er es schafft", sagt Johanna Stadler von der Pfotenhilfe.

Offenbar war der Kater am Samstag von einem Auto erfasst worden. Dass der Lenker nach dem Zusammenstoß nicht angehalten hatte, ärgert Stadler: "Die Tiere erleiden oft stunden- oder tagelang starke Schmerzen und sterben qualvoll, wenn sie nicht entdeckt und gerettet werden."