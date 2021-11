Verletzter Autolenker verübte Fahrerflucht und versteckt sich

Gegen 1 Uhr früh zeigte ein Lkw-Lenker an, dass in der Trauner Zaunermühlstraße eine Leitschiene stark beschädigt ist. Polizisten konnten als Zulassungsbesitzer des Unfallautos eine Firma ausforschen, die unweit vom Unfallort ansässig ist. Bei der Kontrolle in der zur Firma gehörenden Arbeiterunterkunft fanden die Beamten ein stark beschädigtes Auto, dessen Schäden genau zu den Spuren am Unfallort passen. Zudem entdeckten die Beamten im Bereich der hinteren Fahrzeugtür, am Fahrersitz, an der Fahrertüre, am Lenkrad und an der Heckklappe Blutspuren. Auch im Obergeschoss der Arbeiterunterkunft gab es Blutspuren.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten aber keine verletzte Person. Die anwesenden rumänischen Arbeiter machten auch keine Angaben über den unbekannten vermutlich schwer verletzten Lenker. Auch bei der Rettung und in den nahgelegenen Krankenhäusern wurde bis Dienstagmorgen kein entsprechender Verletzter eingeliefert. Die Ermittlungen nach dem Fahrerflüchtigen laufen.