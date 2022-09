Verletzte Wanderin aus Dornengestrüpp gerettet

Am Wanderweg zur Busslalm in Timelkam im Bezirk Vöcklabruck stürzte am Mittwochabend eine 63-Jährige in steilem Gelände und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Die Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck war gegen 19.30 Uhr ausgerutscht und vier Meter in ein Dornengestrüpp gestürzt. Die Verletzte griff zu ihrem Handy und rief ihren Ehemann zu Hilfe. Dieser alarmierte die Rettung und setzte eine Suchaktion in Gang. Nach kurzer Zeit konnte sie vom Roten Kreuz gefunden werden. Das Licht von ihrem Smartphone hatte den Einsatzkräften die Richtung gewiesen.

Weil das Gelände sehr steil und schwer zugänglich war, rief die Rettung gegen 21.15 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Timelkam zu Hilfe. "Wir sind dann zu der gestürzten Dame gegangen und haben sie mit vereinten Kräften gerettet", sagte Feuerwehrkommandant Johann Sebastian Wagner im OÖN-Gespräch. Der ganze Bereich war ziemlich verwachsen und musste zum Teil freigeschnitten werden. Erst dann konnte man die Wanderin, die über Schmerzen klagte, mit einer Trage bergen. Der Feuerwehreinsatz dauerte etwa eine Stunde. 21 Männer und Frauen waren im Einsatz.

Unterkühlt ins Krankenhaus

Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde die Verletzte ins Klinikum nach Vöcklabruck gebracht. Dort befindet sich die 63-Jährige aufgrund einer Unterkühlung und einer Schmerzmitteltherapie noch in stationärer Behandlung.